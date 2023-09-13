В Самаре в одной из школ на Мехзаводе обвалился потолок

В школе обрушился потолок. Фото: "ЧП Самара"

В Самаре днем в среду, 13 сентября 2023 года, появилось видео с обвалом потолка в школе на Мехзаводе. Кадры опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Под общий гул и хохот школьники сняли на видео последствия обрушения потолка. Судя по кадрам, к счастью, никто не пострадал. Часть плит рухнула на пол в одном из помещений школы. Представители родительского комитета в комментариях отметили, что в скором времени им пообещали отремонтировать крышу и потолок. Почему случилось обрушение и в какие сроки проведут работы – пока неизвестно.

Родители также отметили, что дети в полной безопасности, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Все уроки будут проходить на первом этаже школы.