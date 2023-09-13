Егор Ушаков переходит в самарских клуб «Крылья Советов»

Егор Ушаков переходит в "Крылья". Фото: ПФК "Крылья Советов"

Самарский клуб «Крылья Советов» договорился с ЦСКА о переходе полузащитника. Егор Ушаков будет выступать на правах аренды до конца 2023-2024 сезона.

По информации ПФК «Крылья Советов», команда также получит право выкупа футболиста. Егор Ушаков будет играть под номером 41. Отмечается, что полузащитник начал свою карьеру в московской команде «Торпедо», а в 2020 году перешел в молодежную команду ЦСКА. В апреле 2022 году дебютировал в основную команду ЦСКА.

На счету Егора Ушакова 13 матчей, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу. Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко отметил, что клуб рад переходу Ушакова, который способен сыграть на любой позиции в атаке.