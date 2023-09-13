Самара вошла в число финалистов конкурса «Культурная столица года-2024»

Самара примет участие в конкурсе

Самара попала в список финалистов федерального конкурса «Культурная столица года-2024». Конкурентами областного центра стали: Нижний Новгород, Чебоксары, Калининград, Грозный, Томск, Новосибирск и Чита.

Конкурс проводят первые раз, его инициатором стал Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер «Культурная столица». Заявку от Самарской области готовили с конца февраля. В регионе создали всех условия для развития его потенциала. Также ведется работа по поиску инвестора для проектов в Самарской области, продвижению молодежных инициатив и идей для бизнеса.

У городов-финалистов в рамках конкурса рассматривают уникальное позиционирование. Заявка включала в себя яркий рассказ о прошлом и настоящем. Основная идея областного центра – «Самара – просто космос!», ведь город внес огромный вклад в освоение человеком космического пространства. На данный момент региональная дирекция конкурса готовит презентацию программ развития на следующий год, которую представят 28 сентября 2023 года в Москве. Там же объявят город-победитель. Самару можно поддержать по ссылке.