Самарец попал к врачу только после вмешательства прокуратуры

Самарец получил медпопомщь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кошкинском районе Самарской области местный житель смог попасть к врачу только после вмешательства прокуратуры.

По информации прокуратуры Самарской области, мужчина обратился к правоохранителям. Он рассказал, что направил письмо в больницу с заявлением о необходимости получения консультации профильного врача. На обращение гражданина никто не отреагировал. Сотрудники ведомства провели проверку и привлекли к административной ответственности должностное лицо.

Также сотрудника больницы оштрафовали на 5 тысяч рублей. В адрес главного врача больницы внесли представление об устранении нарушений закона. Только после этого гражданин получил медицинскую помощь.