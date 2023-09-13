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НовостиОбщество13 сентября 2023 18:01

Самарец попал к врачу только после вмешательства прокуратуры

Правоохранители провели проверку
Алена ПРОВКИНА
Самарец получил медпопомщь

Самарец получил медпопомщь

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кошкинском районе Самарской области местный житель смог попасть к врачу только после вмешательства прокуратуры.

По информации прокуратуры Самарской области, мужчина обратился к правоохранителям. Он рассказал, что направил письмо в больницу с заявлением о необходимости получения консультации профильного врача. На обращение гражданина никто не отреагировал. Сотрудники ведомства провели проверку и привлекли к административной ответственности должностное лицо.

Также сотрудника больницы оштрафовали на 5 тысяч рублей. В адрес главного врача больницы внесли представление об устранении нарушений закона. Только после этого гражданин получил медицинскую помощь.