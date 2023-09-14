В Тольятти мастер два года получал от подчиненных взятки за их плохую работу

Работники в это время лишь создавали видимость исполнения трудовых обязанностей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре этого года в Тольятти полицейские задержали мужчину, который подозревается в получении взятки размером более 150 тысяч рублей. За денежное вознаграждение он не должен был реагировать на нарушения трудовой дисциплины подчиненными.

— 40-летний мастер одного из акционерных обществ на протяжении двух лет получат на банковскую карту деньги от работников того же производства за покровительство и попустительство на службе, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Работники в это время лишь создавали видимость исполнения трудовых обязанностей. В результате общая сумма взяток превысила 150 тысяч рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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