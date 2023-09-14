Самарская и Ульяновская области планируют создать межрегиональный маршрут

Новый маршрут станет привлекательным туристическим направлением. / Фото: министерство туризма Самарской области.

В рамках 29-ого Международного форума-выставки по туризму «ОТДЫХ», министр туризма Самарской области, Артур Абдрашитов, и директор «Агентства по туризму Ульяновской области». Денис Ильин, провели рабочую встречу. На ней они обсудили важный проект - формирование межрегионального туристического маршрута «Великий Волжский путь». Этот маршрут планируется создать с целью соединения двух регионов и продвижения их туристического потенциала. Об этом сообщили в областном министерстве туризма.

Министр туризма Самарской области, Артур Абдрашитов, отметил, что оба региона уже имеют свои успешные национальные туристические маршруты – «Жигулевские выходные» в Самарской области и «Дворянин на Волге» в Ульяновской области. Создание межрегионального маршрута станет еще одним шагом для продвижения и популяризации туристического потенциала обоих регионов.

В ближайшее время планируется проведение мероприятия, в котором примут участие представители отрасли туризма обеих областей. Целью этого мероприятия будет обсудить детали и разработать планы по созданию межрегионального маршрута «Великий Волжский путь». Ожидается, что этот новый маршрут станет привлекательным туристическим направлением, предложив уникальные возможности для путешественников, раскрывая красоты природы и исторического наследия обоих регионов.

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