В Самаре прошел первый интенсив медиафорума «Контекст»

Мероприятия помогут комплексно посмотреть на задачи медиаспециалиста. / Фото: Агентство по реализации молодежной политики Самарской области

Под руководством экспертов медиасферы прошел первый интенсив медиафорума «Контекст» в Самаре. Более 400 студентов и школьников из Самары приступили к обучению в рамках национального проекта «Образование» и программы комплексного развития молодежной политики Самарской области «Регион для молодых». Об этом сообщила пресс-служба правительства губернии.

Одним из спикеров первой встречи проекта стал Антон Стеньков, маркетолог и основатель SMM-агентства. Он поделился с участниками своим опытом в медиасфере. Вместе с участниками он обсудил наиболее актуальные площадки для создания контента и основные тренды в сфере медиа. Также в качестве спикера выступил Алексей Тилли, начальник отдела продвижения Третьяковки в Самаре, пресс-секретарь фестиваля ВолгаФест и редактор журнала Собака.смр. Он поделился своим опытом в продвижении проектов в сфере культуры.

Проект «Контекст» продолжит свою работу до середины октября. Участниками проекта станут школьники и студенты всех 37 муниципальных образований области. Второй обучающий модуль проекта пройдет в октябре, где также смогут принять участие молодые жители региона. Итоговым мероприятием проекта станет медиалагерь. Он пройдет в ноябре в Молодежном центре «Лесная сказка».

Заявки на участие в медиаинтенсивах принимаются на портале ФГАИС «Молодежь России».

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