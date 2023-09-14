В Самаре расселят жильцов и снесут аварийный дом на улице Венцека

С жильцами проведут переговоры насчет условий изъятия. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Самары изымут для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в Самарском районе на улице Венцека. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Речь идет об участке площадью 336 квадратных метров. Там на улице Венцека, 33А расположен многоквартирный дом, который признали аварийным и подлежащим сносу. У жильцов изымут квартиру № 1 площадью 49 кв. м, квартиру № 4 площадью 49,2 кв. м, квартиру № 10 площадью 49,6 кв. м и квартиру № 12 площадью 65,8 кв. м.

Департамент управления имуществом Самары должен будет в течение 10 дней со дня принятия постановления направить его копию собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений, а также провести переговоры с жильцами насчет условий изъятия.

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