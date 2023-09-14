Также завершается строительство новой котельной в Куйбышевском районе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подписали постановление об официальном старте отопительного сезона в городе. Отопление появится в домах горожан с 25 сентября 2023 года. Об этом сообщили в администрации Самары.

— Уже на следующей неделе начнем подключать объекты социальной сферы: учреждения с круглосуточным пребыванием людей и детские сады. Это будет сделано раньше намеченных сроков. А 25 сентября начнем подачу тепла в жилые дома и другие объекты, — рассказала глава города Елена Лапушкина.

Отмечается, что подключение тепла обычно занимает около двух недель. В Самаре более 10 тысяч жилых домов. В рамках подготовки города к отопительному сезону проделали большую работу – отремонтировали и модернизировали 18 основных участков теплосетей.

Также завершается строительство новой котельной в Куйбышевском районе. Благодаря ей будут обеспечены стабильным теплом около 35 тысяч горожан. В начале отопительного сезона жители Куйбышевского района будут получать тепло с задействованием котельной КНПЗ, а позже плавно переключаться на новую котельную.

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