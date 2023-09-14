Вступил в силу приговор жителю Самары за заведомо ложный донос о краже кошелька

Мужчину приговорили к обязательным работам за ложный донос. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судья районного суда Самары вынес приговор жителю города, который был обвинен в заведомо ложном доносе о краже кошелька. Мужчина, страдающий заболеванием и получающий соцвыплаты, обратился в полицию и заявил о похищении кошелька с крупной суммой денег в размере 357 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские предупредили мужчину об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Они провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей. Однако в ходе расследования в рассказе мужчины появлялись все новые неточность. После того, как полицейские обратили на них внимание мужчины, тот признался, что по социальному контракту получил 350 000 рублей и потратил 212 000 рублей на личные нужды. Желая перенести срок отчета в орган социальной защиты, мужчина решил выдать свои траты за кражу кошелька с потраченной им суммой.

Следственные органы приняли решение направить уголовное дело в суд. Судья приговорил мужчину к 100 часам обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

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