Акция «Офис в кармане» будет проходить в Самарской области до конца сентября

Для участия нужно перейти на электронную квитанцию и отказаться от получения бумажного платежного документа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается акция «Офис в кармане». Она будет длиться до конца сентября. До этого времени клиенты самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» могут поучаствовать и выиграть приз.

Акция проходит в регионе с 1 мая 2023 года. Она заключается в переходе на электронную квитанцию и отказе от получения бумажного платежного документа. По результатам первого этапа уже определили трех победителей.

Второй этап начался 1 июля и продлится по 30 сентября 2023 года. По его итогам тоже будут определены трое счастливчиков, которые выиграют смартфоны. Отмечается, что на данный момент более 64 тысяч клиентов компании отказались от бумажных квитанций и перешли на электронный вид платежных документов.

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