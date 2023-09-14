В Тольятти двое мужчин похитили человека и хотели выбить из него деньги

Двое мужчин похитили тольяттинца и требовали у него деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту похищения человека. В апреле 2023 года мужчина обратился в отдел полиции с сообщением об поступающих ему угрозах. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В середине апреля этого года 40-летний житель Тольятти обратился в отдел полиции по Автозаводскому району и сообщил, что опасается за свою жизнь и здоровье. Ему угрожали двое незнакомых ему мужчин. Они подошли к нему на улице и, угрожая расправой, посадили в автомобиль. Там предполагаемые похитители потребовали у него деньги, которые потерпевший якобы должен их знакомому. После того, как он написал расписку, мужчины его отпустили.

Сейчас предполагаемые похитители задержаны. Ими оказались 38-летний житель Ставропольского района и 31-летний житель Тольятти. Сотрудники уголовного розыска доставили мужчин в СУ СК России по Самарской области для дальнейшего разбирательства.

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