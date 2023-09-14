Жителям Самары для счастья нужно около 200 тысяч рублей в месяц

В среднем мужчинам для счастья требуется 222 тысячи рублей, а женщинам меньше – 175. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob, в Самаре местным жителям для счастья нужно 197 тысяч рублей в месяц. «Счастливая» сумма увеличилась, по сравнению с мартом этого года, когда она равнялась 185 тысячам рублей.

А вот в 2018 году размер денежного счастья для самарцев составлял 173 тысячи рублей, в 2019 году – 170 тысяч рублей, в ноябре 2021 – 158 тысяч рублей, в октябре 2022 – 168 тысяч рублей.

В среднем мужчинам для счастья требуется 222 тысячи рублей, а женщинам меньше – 175. Самые большие запросы оказались у жителей Москвы (265 тысяч рублей), Санкт-Петербурга и Владивостока (по 230 тысяч рублей). А самые скромные «счастливые» суммы – в Ярославле, Барнауле, Кирове, Волгограде и Астрахани.

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