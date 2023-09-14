Жительница Самары хотела заказать растения, а попала в руки мошенников

Мошенники обманули пенсионерку, когда она хотела заказать растения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

72-летняя жительница Кировского района Самары оказалась жертвой мошенников, которые умело обманули ее на сумму более 400 тысяч рублей. Пенсионерка, решив украсить свой приусадебный участок, выбрала несколько саженцев на сайтах с выставочными образцами растений и сделала заказ. В этот момент ей поступил звонок от мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области

Мошенник, представившись менеджером сетевого магазина растений, предложил ей подписку на получение выставочных образцов в благодарность за долгое сотрудничество. Радостная женщина приняла предложение и заполнила дополнительную заявку. После ей поступил второй звонок, на этот раз от предполагаемого сотрудника финансовой организации. Незнакомец сообщил пенсионерке, что ее персональные данные были украдены мошенниками во время оформления анкеты и на ее имя оформляется кредит. Взволнованная женщина, чтобы предотвратить оформление кредита, перевела все свои накопления на указанный счет. Однако на следующий день она обнаружила, что стала жертвой аферистов и немедленно обратилась в полицию.

Очередной случай мошенничества подтверждает необходимость осторожности и бдительности при совершении сделок в интернете. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту обмана пенсионерки.

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