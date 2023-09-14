В Самаре ищут подрядчика для восстановления дороги на улице Водников

Подрядчик обязан будет заменить канализационные люки и бордюры.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре запланировано устранение неровностей и дефектов на дороге. Работы необходимо провести на улице Водников, 22. Для этой цели будет затрачено 762,4 тыс. рублей.
Необходимо найти исполнителя, который проведет работы по восстановлению дорожного полотна на участках с пучинистыми и слабыми грунтами. На данном участке дороги необходимо уложить новый асфальт. Также подрядчик обязан будет заменить канализационные люки и бордюры.
Все работы должны быть выполнены в течение 10 дней, и контракт будет действовать до конца 2023 года. Торги на выбор исполнителя пройдут 22 сентября.
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