Житель Самары компенсировал моральный вред семье за погибшего в ДТП сына

Родители погибшего обратились в суд с иском о взыскании морального вреда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре виновник ДТП компенсировал моральный вред семье за смерть 28-летнего парня. Судебные приставы Советского района взыскали с него 350 тысяч рублей.

— Житель Самары превысил скоростной режим, в результате чего погиб молодой человек. Родители погибшего обратились в суд с иском о взыскании морального вреда. Суд удовлетворил их требования, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы возбудили два исполнительных производства. В установленный срок мужчина компенсацию так и не выплатил. Поэтому сотрудник службы взыскал с него исполнительский сбор в размере 24 тысяч рублей.

Только после этого мужчина погасил долг перед семьей погибшего. Он выплатил моральный вред в 350 тысяч рублей и исполнительский сбор.

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