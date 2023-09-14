Житель Жигулевска устроил наркоплантацию у себя дома

Задержанный пояснил, что культивировал наркотики для собственного употребления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске сотрудники полиции задержали 28-летнего местного жителя. Им поступила информация о его причастности к незаконному обороту наркотиков. Во время обследования съемной квартиры мужчины оперативники обнаружили таз на балконе с веществом растительного происхождения зеленого цвета, а также 7 кустов конопли. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Все изъятое полицейские направили на экспертизу. Согласно результатам анализа, вещество общей массой свыше 30 граммов действительно оказалось запрещенным, а кусты – наркосодержащими растениями. В ходе опроса задержанный пояснил, что выращивал коноплю для собственного употребления и не планировал ничего сбывать. В настоящее время данная версия тщательно проверяется.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по статье 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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