Сызрань вошла в маршрут автопробега, посвященного юбилею Мариуполя

Участники автопробега собрались на Кремлевской набережной города. Фото: администрация Сызрани

Город Сызрань Самарской области вошел в маршрут автопробега, который посвящен 245-летию со дня основания города Мариуполя. Автопробег пройдет через 30 городов России и прибудет в Мариуполь к юбилейным мероприятиям 17 сентября.

— В честь этого события АО «АВТОВАЗ» предоставил три внедорожника LADA Niva Travel «Святорусскому богатырству». Клуб победил в специальном конкурсе президентского фонда культурных инициатив, — сообщили в администрации Сызрани.

Участники автопробега собрались на Кремлевской набережной Сызрани. Отмечается, что в День города члены клуба «Святорусское богатырство» передадут сказочную парусно-весельную ладью для обучения детей и молодежи морскому делу. «Змея Горыныча» изготовили по просьбе руководителей яхт-клуба «Азов-Сталь».

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