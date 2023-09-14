Немецкий трофейный паровоз вновь стал частью музея им. Сахарова в Тольятти

На обслуживание машины требовалась бригада из нескольких человек. / Фото: Парковый комплекс им. Сахарова

В парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова в Тольятти завершились работы по реставрации трофейного немецкого паровоза типа 52, который использовался во время Великой Отечественной войны. Этот паровоз, получивший наименование «ТЭ» в России, был сдан в эксплуатацию в 1943 году.

Его размеры включают длину 23 метра, высоту 4,4 метра, а диаметр движущих колес составляет 1,4 метра. Максимальная скорость паровоза достигает 80 километров в час, а его мощность составляет 1090 лошадиных сил. Уникальная особенность этой техники заключается в широком использовании немецкими мастерами подшипников качения, что делало их паровозы недоступными для других стран. На обслуживание машины требовалась бригада из 2 или 3 человек.

Теперь тольяттинский трофей доступен для просмотра в любой день недели с 8 до 20 часов на площадке «Паровозное депо». Взрослый билет на посещение стоит всего 100 рублей, а школьникам и студентам предоставляется скидка. Вход бесплатный для детей до 7 лет.

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