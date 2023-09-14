Для самарцев устроят пешеходную экскурсию «Куйбышев – дипломатическая столица»

Куйбышев, как военная столица СССР, имеет много интересных граней. / Фото: Музей Эльдара Рязанова

В Самаре 17 сентября в 16:00 состоится увлекательная пешеходная экскурсия по истории города под названием «Куйбышев – дипломатическая столица». Одной из самых малоизученных страниц его истории является пребывание посольств иностранных государств в 1941 году. Об этом сообщила пресс-служба Музея Эльдара Рязанова, организатора мероприятия.

В те годы Куйбышев стал временной столицей СССР из-за угрозы немецкой агрессии. Лощеные дипломаты оказались в чужом городе в сложнейшее время. Но помимо рабочих задач они ходили в театр, устраивали пышные приёмы и влюблялись.

На экскурсии участники смогут посетить почти все здания, которые принимали дипломатов. Среди них - посольство Китая на улице Степана Разина, 108, посольство Чехословакии на улице Фрунзе, 113, и посольство США на улице Некрасовской, 62. Жители и гости Самары узнают, какой след оставили дипломаты в истории города и как совмещали работу с участием в культурной жизни временной столицы.

Местом сбора группы станет Музей Э.А. Рязанова на улице Фрунзе, 120. Начало прогулки назначено на 17 сентября в 16:00. В качестве экскурсовода выступит Вячеслав Вербовой, историк и старший научный сотрудник. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16 или по ссылке.

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