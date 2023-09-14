Четыре автомобиля столкнулись на улице Утевской в Самаре

В аварии никто не пострадал, кроме транспортных средств.

В среду, 13 сентября, в 17:00 в Самаре произошло массовое ДТП с четырьмя транспортными средствами. Аварию спровоцировала 20-летняя девушка на автомобиле Lada Kalina.

— Автомобилистка ехала по улице Утевской со стороны Уральского шоссе в направлении Николаевского проспекта. Она не обеспечила постоянного контроля за движущейся впереди машины, — рассказали "КП-Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

В результате отечественная легковушка врезалась в автомобиль Mazda 3, за рулем которой находился 18-летний парень. От удара иномарку отбросило движущийся попутно автомобиль Lada Granta с 36-летним водителем.

Затем Granta влетела в движущийся попутно автомобиль Kia Ceed под управлением 34-летней женщины. В аварии никто не пострадал, кроме транспортных средств.

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