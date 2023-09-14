Из Тольятти в зону СВО отправили в числе гуманитарного груза семь тонн арбузов

Бойцам СВО отправили экипировку и вещи, необходимые для обустройства военного быта / Фото: скриншот с видео городской администрации Тольятти

Из Тольятти отправили очередную партию гуманитарного груза для бойцов СВО. Об этом сообщила городская администрация.

Гуманитарный конвой доставит бойцам дополнительное обеспечение: экипировку, специальную электронику, продукты питания и средства гигиены. Все это передадут военнослужащим из 3-й бригады специального назначения, где служат самарцы. Активное участие в формировании очередной партии гуманитарной помощи принял мэр Тольятти Николай Ренц и депутат Самарской Губернской Думы Владимир Дуцев.

– Мы постоянно оказываем нашим боевым товарищам помощь, которую они ждут и всегда надеяться на нее. Сегодня мы решили немного подсластить им жизнь, и отправляем помимо необходимых продуктов, которые нужны каждодневное, еще и сладкий подарок в виде арбузов, – заместитель директора сети продуктовых магазинов Антон Емельянов.

Отметим, гуманитарный конвой уже направляется к месту назначения. Его очень ждут на передовой.

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