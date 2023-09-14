Самарская область представляет свои проекты на федеральных конкурсах и премиях

В 2024 году в регионе собираются провести профессиональные конкурсы в сфере туризма. / Фото: министерство туризма Самарской области

Самарская область активно принимает участие в туристических премиях. На сегодняшний день 21 проект от Самарской области уже вошел в финал Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир». Об этом сообщило региональное министерство туризма.

Также более 25 проектов от Самарской области будут бороться за победу в Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Это еще одно подтверждение разнообразия и качества туристических мероприятий, организовываемых в регионе. Кроме того, проекты области примут участие и во Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Самарская область предлагает туристам как из России, так и из-за рубежа широком спектре уникальных маршрутов.

Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов и председатель Правления Федерации развития общественных связей Геннадий Шаталов провели рабочую встречу в рамках 29-ого Международного форума-выставки по туризму «ОТДЫХ Leisure». В ходе встречи были также обсуждены планы проведения профессиональных конкурсов в сфере туризма на территории Самарской области в 2024 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал