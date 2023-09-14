Уултай, Натиг и Элбай – самые необычные имена новорожденных в Самарской области

Среди популярных имен для детей в 2023 году оказались Артем и Анна. / Фото: Алексей Булатов

Стали известны самые редкие и популярные имена, которыми жители Самарской области называли своих детей в 2023 году. Информация об этом опубликована на информационно-аналитическом порта реестра ЗАГСа.

Так, среди девочек самыми необычными оказались имена – Дамина, Гаяне, Уултай, Рабия Достаточно редким оказалось и имя греческого происхождения Глафира, что в переводе означает воспитанность, тонкость, изящество. Среди мальчиков самыми редкими стали имена Самандар, Натиг и Элбай. Также младенцев назвали Вираб и Джамаль. Родителей Самарской области не оставляет фантазия.

Также была представлена подборка самых частых имен для новорожденных. В топ по популярности среди мужских имен в Самарской области вошли Михаил, Артем, Александр, Максим, Матвей. Девочек в 2023 году часто называли София, Анна, Ева, Виктория, Мария.

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