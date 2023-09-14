В Самаре на ул. Физкультурной Chevrolet оседлал вазовский автомобиль

Иномарка запрыгнула на капот ВАЗа после неудачного поворота / Фото: ЧП Самара

Вечером в среду, 13 сентября 2023 года, на пересечении улиц Физкультурной и Матросова в Самаре произошло ДТП. Там столкнулись ВАЗ и Chevrolet. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель иномарки. На перекрестке он решил повернуть налево. Он начал выполнять маневр, не убедившись в его безопасности. Автомобилист не пропустил отечественную легковушку, которая двигалась ему навстречу в прямом направлении.

В результате ВАЗ влетел в правый бок иномарки. Та подскочила и оказалась на капоте отечественного автомобиля. По словам свидетелей происшествия, обошлось без пострадавших, водители отделались испугом. Разобраться в деталях ДТП предстоит полицейским.

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