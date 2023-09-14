В Тольятти пройдут первенство и чемпионат России по парусному спорту

Спортивные мероприятия состоятся на базе яхт-клуба «Дружба» с 17 по 24 сентября 2023 года / Фото: Ольга Ильина

В Тольятти на базе яхт-клуба «Дружба» с 17 по 24 сентября 2023 года пройдет чемпионат России в олимпийских классах яхт. Он состоится в рамках международной регаты «Открытый Кубок Содружества», где также выступят спортсмены из Белоруссии.

Параллельно с этими соревнованиями в Тольятти пройдут первенство России в классе кайтбординг курс-рейс и чемпионат России в классе Европа. Сильнейшие спортсмены страны соберутся на Жигулевском море и сразятся за главные медали этого парусного сезона. Также они поборются за место в национальной команде.

Планируется, что регата соберет около 200 участников. Для них оборудуют четыре дистанции: для самых массовых классов — напротив Автозаводского района, остальные — между Муравьиными островами и Комсомольским районом.

Организаторы соревнований: Всероссийская федерация парусного спорта, РОО самарская федерация парусного спорта при поддержке ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Внештрейдсервис ЛТД» и ПАО «Совкомфлот».

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