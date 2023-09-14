В Самаре продолжают строить и обновлять учреждения образования

А вот строительство школ в мкр. «Крутые Ключи» и Тольятти перенесли на 2024 год. Фото: Самарская Губдума

В Самаре продолжаются строительство и обновление учреждений образования. В 2023 году на реализацию шести региональных проектов направлено около 2,4 миллиардов рублей, из них 1,3 миллиард рублей – средства федерального бюджета. Об этом шла речь на заседании комитета по образованию и науке в самарской губернской думе.

На начало сентября уже завершили строительство школы на 1600 мест в Тольятти и на 1500 мест в микрорайоне «Южный город». С 1 сентября там уже начали учиться дети. До конца года в регионе появятся еще две школы в с.п. Тимофеевка и мкр. «Волгарь». А вот строительство школ в мкр. «Крутые Ключи» и Тольятти перенесли на 2024 год.

Также в этом году уже открыли 47 центров «Точки роста» в сельских школах и малых городах, обновили материально-техническую базу в школе-интернате № 4 Тольятти, сделали капитальный ремонт спортивных залов в школах Кошкинского и Большечерниговского районов.

Еще в 40 школах региона создали и оснастили компьютерным оборудованием кабинеты для внедрения цифровой образовательной среды. В Губдуме отметили, что по многим позициям были перевыполнили показатели плана.

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