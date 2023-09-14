В Самаре пройдет экологическая акция «Мы чистим мир»

В прошлом году в акции участвовало более сотни волонтеров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Акция «Комсомолки» «Мы чистим мир» шагает по Самарской области. Началась она четыре года назад на озере Гатное, берега которого очистили волонтеры после окончания летнего сезона. Затем два года подряд экоактивисты убирали остров Проран. Только в прошлом году они вывезли с него более 3 тонн отходов! В этом году 15 сентября экологический десант высадится на остров Рождественский (самый крупный у правого берега Волги напротив Самары). Горожане привыкли называть его Зеленой рощей или Заволгой. Здесь расположено множество турбаз, благоустроенных и диких пляжей и даже садовое товарищества. В сезон Заволгой чуть менее многолюдно, чем на пляжах Самары, а это значит, что работы волонтерам предстоит много.

Очень радостно, что число участников экологической акции постоянно растет: в этом году в нее включились новые предприятия и организации. Убирать Рождественский будут волонтеры дочерних предприятий нефтяной компании «Роснефть», «Самарский гипсовый комбинат», пивоваренной компании «Балтика», экологического клуба Самарского политеха «Жизнь». А также представители Отдела водных ресурсов Самарской области Нижне-Волжского Бассейнового водного управления, Самарского регионального отделения Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия», АНО «Чистые водоемы», академии Росстандарта, Самарского юридического института ФСИН, ГУ МВД, линейной транспортной полиции, вневедомственной охраны, межрайонных ИФНС Кировского района и Новокуйбышевска, Приволжского межрегионального территориальное управление воздушного транспорта.

Как всегда, департамент городского хозяйства и экологии Администрации Самары предоставляет волонтерам инструмент для уборки, мешки и перчатки, а затем организует вывоз собранного мусора. Чистая вода «Кристальная» помогает утолить жажду, а свежая выпечка от Самарского хлебозавода №5» и полевая кухня Управления ФСИН Самарской области – подкрепить силы.

Искренне благодарим соучредителя ГК «Журавель» Павла Козина за предоставленный волонтерам теплоход. А министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования и российского производителя систем биоочистки «Микрозим» - за поддержку проекта.