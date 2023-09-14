На неоднократные требования сотрудников полиции об остановке автомобиля водитель не реагировал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области задержали подозреваемого в угоне автомобиля. В начале сентября текущего года на поле возле села Васильевка Ставропольского района сотрудник службы безопасности общества с ограниченной ответственностью заметил подозрительное поведение двух молодых людей возле легковой машины. Один из них попытался сбежать на автомобиле, второго задержал охранник и вызвал полицию. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Пойманный 29-летний мужчина признался в попытке кражи и просил привлечь своего знакомого к ответственности за угон автомобиля. Сотрудники Госавтоинспекции установили маршрут движения второго похитителя. Полицейским пришлось устроить погоню. В конечном итоге при выезде из Жигулевска на трассу М-5 «Урал» угонщик врезался в дорожное ограждение.

В процессе задержания 24-летний молодой человек оказывал сопротивление. В результате полицейские были вынуждены применить спецсредства. Позже выяснилось, что подозреваемый был также сильно пьян. По информации полиции, молодой человек ранее уже был судим за кражу и нарушение правил дорожного движения и лишен прав.

Отделом дознания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Кроме того, приятелей задержали после кражи металла.

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