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НовостиОбщество14 сентября 2023 9:11

Самарский врач рассказал, почему алкоголь несовместим с физической нагрузкой

Алкоголь способствует повышению артериального давления, аритмии и поражению мышцы сердца
Анастасия ПИГИНА
Чтобы сохранить здоровье сердца важно отказаться от употребления алкоголя.

Чтобы сохранить здоровье сердца важно отказаться от употребления алкоголя.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведующий консультативно-реабилитационным отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова, врач-кардиолог Владимир Кузьмин рассказал, почему алкоголь и физические упражнения несовместимы.

Кардиолог подтверждают положительное воздействие физической активности на сердце и сосуды, однако важно отказаться от употребления алкоголя для сохранения здоровья. Регулярные тренировки укрепляют сердце, улучшают кровообращение, снижают холестерин и кровяное давление, а также помогают контролировать вес. В то же время, алкоголь оказывает негативное воздействие на сердце, вызывая повышение давления, аритмию и другие сердечные проблемы.

Кроме того, употребление алкоголя несовместимо с физическими упражнениями, так как он может вызвать обезвоживание организма, расширение сосудов и нарушение работы сердечной мышцы. Поэтому, чтобы сохранить здоровье сердца, врачи рекомендуют отказаться от алкоголя и выбрать активный образ жизни.

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