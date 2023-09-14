В Самарской области в первом полугодии зарплата выросла до 52,6 тыс. рублей

В июне 2023 года среднемесячная зарплата самарцев составила 56 225 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выросла среднемесячная заработная плата. В июне 2023 года она составила 56 225 тысяч рублей. Это на 7 764 рубля выше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводит Самарастат в своем последнем отчете.

– Среднемесячная заработная плата работников организаций в июне 2023 года составила 56 225 рублей. По сравнению с июнем 2022-го она выросла на 15,7%. В январе-июне 2023 года среднемесячная зарплата составила 52 595 рублей. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года она выросла на 16,1%, – сообщили в Самарастате.

Отметим, самые высокие зарплаты в июне 2023 года в Самарской области зафиксировали у тех, кто занимается добычей полезных ископаемых, – 79 811 рублей, у представителей ИТ-сферы – 77 324 рубля и работников финансовых и страховых предприятий – 77 951 рубль. Самые низкие: у работников гостиниц и предприятий общепита – 33 614 рублей и у тех, кто занят в административной деятельности, – 35 791 рубль.

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