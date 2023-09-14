Грузовики столкнулись на трассе М-5 в Самарской области

Сотрудники полиции разбираются с деталями аварии. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 13 сентября 2023 года, в Сергиевском районе на трассе М-5 произошло серьезное ДТП с пострадавшим. Там столкнулись два грузовика. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Все произошло в 00:50 на 1108 км трассы Урал. 54-летний водитель, двигаясь со стороны Самары в направлении Уфы, нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и врезался в стоящий на полосе разгона Валдай 578812. Им управлял 42-летний автомобилист. Водительская кабина «Ниссана» серьезно пострадала от столкновения.

С места происшествия госпитализировали водителя Nissan. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства ДТП, проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал