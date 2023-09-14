Волейбольный клуб «Нова» из Самарской области проведет презентацию команды

На презентации исполнят новый гимн клуба. / Фото: соцсети волейбольного клуба «Нова».

В пятницу, 15 сентября, в 18:00 в УК «МТЛ Арена» волейбольный клуб «Нова» устраивает презентацию команды сезона 2023/2024. Об этом сообщило министерство спорта Самарской области.

В программе представление новичков, ответы на вопросы болельщиков, посвящение юных волейболистов, исполнение нового гимна клуба и многое другое. За время своего существования клуб провел в российской Суперлиге 13 сезонов. Команда из Самарской области 4 раза приняла участие в играх плей-офф, а лучшим результатом стало 7 место в чемпионате страны.

В предстоящем сезоне помимо «Новы» в Суперлиге выступят еще 15 клубов. Старт турниру будет дан в октябре. Первые матчи команда Олега Согрина проведет на домашней площадке. 11 октября волжане сыграют со столичным «Динамо», а 21 числа с питерским «Зенитом».

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