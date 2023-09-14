Жителям Самарской области рассказали, как отличить фальшивую купюру от настоящей

При обнаружении поддельной денежной купюры нужно сразу обратиться в полицию. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Жителям Самарской области в рамках профилактического мероприятия по выявлению фальшивомонетчиков рассказали, как отличить поддельную пятирублевую купюру от настоящей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В первую очередь нужно потрясти купюру. Если при этом слышится глухое шуршание –деньги фальшивые. В случае с 5000 рублями на просвете будут видны водяные знаки портрета Муравьева-Амурского и номинал купюры с разными оттенками от светлого к темному.

Также отличить подделку от оригинала можно с помощью защитной нити. У настоящей купюры поочередно часть ее участков введена в бумагу, а часть выходит на поверхность. А рельефная печать имеет вид трех полос и двух точек, рядом с которыми располагает надпись: «Билет банка России». У подделок ее может не быть совсем или она другая.

С помощью лупы у настоящей купюры можно заметить микротекст и рельефные коричневые линии, переходящие в бескрасочное тиснение. Распознать поддельную купюру поможет и качество краски. Если после смачивания остаются следы краски и размывы, то деньги ненастоящие.

При обнаружении поддельной денежной купюры нужно сразу обратиться в полицию и рассказать, откуда появилась данная банкнота. За сбыт такой купюры грозит уголовная ответственность по статье 186 УК РФ.

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