Гандбольный клуб «Лада» из Самарской области потерял двух спортсменок

Голец возвращалась в «Ладу» в нынешнее межсезонье, но не смогла закрепиться в составе. / Фото: социальные сети гандбольного клуба «Лада»

Из гандбольного клуба «Лада» ушли две спортсменки. Виолетта Голец была отдана в аренду в клуб «Ставрополье» до конца текущего сезона. А Карине Сисенова, которая играла за тольяттинский клуб в прошлом сезоне, вернулась в родную «Астраханочку». Об этом сообщила пресс-служба спортивного клуба.

Голец вернулась в «Ладу» в нынешнее межсезонье, но пока не смогла закрепиться в составе команды. Виолетта уже отправилась в Ставрополь, где приступила к тренировочному процессу. Выступать за этот город она будет до мая 2024 года.

Карина Сисенова провела всю свою карьеру в «Астраханочке», за исключением прошлого сезона, когда играла в тольяттинской «Ладе». В текущем сезоне она вернулась в родной клуб и сыграла в матче против «Университета» из Ижевска, где она забила один гол. В прошлом сезоне Сисенова провела 36 матчей и забила 66 голов в составе гандбольного клуба из Тольятти.

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