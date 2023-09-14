В Самарской области выросло производство майонеза, масел и мяса

Также в Самарской области стали больше производить мяса и субпродуктов домашней птицы. Фото: Самарастат

Стало известно, производство каких пяти видов пищевой продукции выросло в Самарской области больше всего в первом полугодии этого года. Рейтинг пяти продуктов составил Самарастат.

Так, с января по июль 2023-го в лидером роста стало производство майонеза. По отношению к тому же периоду прошлого года оно увеличилось на 18,8% до 2 тысяч тонн. На втором месте оказалось производство масел растительных и их фракций рафинированных (до 99 тысяч тонн). Прирост составил 17,7%.

Также в Самарской области на 16,4% стали больше производить мяса и субпродуктов домашней птицы (23 тысячи тонн), на 16% – рыбы переработанной и консервированной (4 тысячи тонн), а также на 12,6% – соков из фруктов и овощей (203 миллиона условных банок).

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