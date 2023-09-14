Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 сентября 2023 10:38

Самарцам рассказали, что нужно знать при устройстве на работу студента

Прием студентов-очников проводят по общему порядку
Алена ПРОВКИНА
Специалисты рассказали об особенностях трудоустройства

Специалисты рассказали об особенностях трудоустройства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары рассказали, что нужно знать при устройстве на работу студента очной формы обучения. Прием выпускников проводят по общему порядку.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, работодатель может заключить со студентом срочный трудовой договор во время обучения. Также подобный договор могут заключить с целью прохождения практики или стажировки в рамках обучения. Помимо этого, руководитель должен учитывать возраст работника. Если сотруднику нет 18 лет, то гарантии на него не распространяются.

Работодатель обязан предоставлять для студентов дополнительные отпуска без сохранения заработной платы.