Самарцам рассказали, что нужно знать при устройстве на работу студента

Специалисты рассказали об особенностях трудоустройства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары рассказали, что нужно знать при устройстве на работу студента очной формы обучения. Прием выпускников проводят по общему порядку.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, работодатель может заключить со студентом срочный трудовой договор во время обучения. Также подобный договор могут заключить с целью прохождения практики или стажировки в рамках обучения. Помимо этого, руководитель должен учитывать возраст работника. Если сотруднику нет 18 лет, то гарантии на него не распространяются.

Работодатель обязан предоставлять для студентов дополнительные отпуска без сохранения заработной платы.