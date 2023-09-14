В Самарской области с 15 по 18 сентября объявили высокую пожарную опасность

Жителей области просят воздержаться от посещения лесов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. С 15 до 18 сентября 2023 года в регионе сохранится высокая пожарная опасность лесов – 4 класс, сообщает Приволжское УГМС.

Жителей региона призывают на время отказаться от посещения лесов. Заезжать туда на транспорте тоже нельзя. Запрещено разводить в лесу костры, жечь сухую траву и мусор. Кроме того, не следует бросать в лесу окурки или непотушенные сигареты, оставлять промасленные материалы и горючие смеси. Все это может вызвать пожар.

Кроме того, специалисты напоминают, что при установлении 4 класса пожарной опасности сохраняется запрет на проведение работ, связанных с разведением огня на участках, непосредственно примыкающих к лесам.

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