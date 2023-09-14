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НовостиОбщество14 сентября 2023 10:58

Самарцев приглашают посетить онлайн-программу ко Дню оружейника

Жители смогут посетить мероприятие 19 сентября 2023 года
Алена ПРОВКИНА
Жители смогут "побывать" в уникальном хранилище. Фото: Музей Победы

Жители смогут "побывать" в уникальном хранилище. Фото: Музей Победы

Жителей Самарской области пригласили принять участие в онлайн-программе ко Дню оружейника. Мероприятие состоится 19 сентября 2023 года на сайте культурной площадки.

По информации пресс-службы Музея Победы, посетители смогут побывать в уникальном хранилище и узнать, как хранятся пистолеты, винтовки и пулеметы в музейных фондах. Также виртуальные гости познакомятся с коллекцией, которая насчитывает почти 1000 образков стрелкового вооружения.

В коллекции: кривоствольный пистолет-пулемет, экспериментальный образец АК-47, первый самозарядный армейский пистолет и пистолет актера Василия Ланового и уникальный золотой пистолет «Астра 902es».