Умер главный лесничий Виктор Асташков, защищавший леса под Безенчуком

Особое внимание Виктор Асташков уделял охране леса от пожаров и нарушений лесного законодательства. / Фото: Минлесхоз Самарской области

13 сентября 2023 года скоропостижно скончался главный лесничий Безенчукского лесничества Виктор Асташков. Он проработал в лесном хозяйстве более 20 лет, начиная свою карьеру с должности лесника. С апреля 2017 года исполнял обязанности главного лесничего. Об этом сообщил Минлесхоз Самарской области.

Все это время он заслужил репутацию трудолюбивого, добросовестного и ответственного руководителя, преданного своему делу. Особое внимание Виктор Асташков уделял охране леса от пожаров и нарушений лесного законодательства. Даже в условиях сложной работы в Безенчукском лесничестве он сумел снизить количество пожаров и нарушений. Великим его достижением была организация работ по лесовосстановлению. Благодаря участию Асташкова, было посажено деревьев на более 700 гектаров.

– Виктор Петрович всегда охотно делился своим профессиональным опытом с молодыми специалистами. Всегда оказывал помощь коллегам по работе. Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области выражает глубочайшие соболезнования родным и близким, – отметили представители ведомства.

Прощание состоится 15 сентября в селе Кануевка по адресу улица Центральная, 99.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Виктора Асташкова.

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