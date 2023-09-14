В Самарской области мужчины женятся в более позднем возрасте, чем женщины

В 2022 году у женщин Самарской области в возрасте от 14 до 35 лет родилось 20 тысяч новорожденных. Фото: Наталья АРТЯКОВА

По данным на 1 января 2023 года в Самарской области проживало 772,7 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет. Молодежь региона составляет 25% от общей численности населения. Самарастат опубликовал данные о возрасте вступления в брак и создания семьи.

Так, в 2022 году в Самарской области проживают около 13,4 тысяч пар, где жених и невеста зарегистрировали брак в возрасте младше 35 лет. Больше всего мужчин женились в возрасте от 25 до 34 лет (44% от общего числа браков), а женщин – от 20 до 29 лет (45% от общего числа браков).

Активное рождение детей также присуще молодежи. В 2022 году у женщин Самарской области в возрасте от 14 до 35 лет родилось 20 тысяч новорожденных. Это составляет 82% от общего числа. Большинство таких детей оказались первенцами.

Доля вторых детей достигла 36%, а последующих – 20%. Также специалисты отметили, что 17 тысяч детей (83%) появились на свет у молодых матерей, состоящих в зарегистрированном браке.

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