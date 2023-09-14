Альпака родилась 6 сентября 2023 года / Фото: Пикник-парк ПАРА АЛЬПАК

В Самарской области впервые родилась альпака. Она появилась на свет в пикник-парке «Пара альпак», который расположен в селе Ташкелка Ставропольского района.

– Прекрасная белая альпака родилась 6 сентября 2023 года. Это девочка. Для Самарской области явление нестандартное. До момента открытия нашего парка альпаки вообще не жили в Поволжье, а тут еще и появился новорожденный первенец, – отметили представители частного парка.

До недавнего времени в пикник-парке жили два альпака – Дэн и Юла. Их привезли в Ставропольский район из Южной Америки. Этой осенью они в первый раз стали родителями. Пока малышку называют «Бейбик», «Булочка» или «Альпачонок». Однако сотрудники парка решили, что имя для белой красавицы стоит выбирать всем регионом. Предложения принимаются в группе в ВК.

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