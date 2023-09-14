Самарцам рассказали, как правильно покупать и обрабатывать грибы

Региональный Роспотребнадзор напомнил самарцам правила покупки грибов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Грибной сезон в Самарской области уже набирает обороты. Причина тому благоприятная погода. Грибники уже несут из самарских лесов полные корзины. О том, что нужно делать любителям тихой охоты, чтобы не отравиться грибами, а также как их правильно обрабатывать, рассказали специалисты регионального Роспотребнадзора.

Специалисты рекомендуют не собирать старые, мягкие и трухлявые грибы, так как они могут накапливать вредные вещества из окружающей среды. Даже съедобные грибы в таком состоянии могут вызвать отравление. Приобретая представителей этого царства природы, также обратите на это внимание. Региональный Роспотребнадзор напоминает, что продажа разрешена только на стационарных рынках в специально отведенных местах. Грибы, которые можно продавать на рынке, должны быть свежими, рассортированными по видам, очищенными от земли, немятыми и соответствовать ветеринарно-санитарным нормам.

Не откладывайте сбор и обработку собранных грибов. Грибы быстро портятся, поэтому важно тщательно перебрать, промыть и термически обработать их как можно скорее. Употребление грибов не рекомендуется детям до 10 лет и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как их организмы плохо усваивают блюда из грибов.

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