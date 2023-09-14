Домашние животные из Самары все чаще отправляются в путешествие без хозяев

Из Москвы, Питера, Казани и Самары летом 2023 года перевезли более 14 тысяч питомцев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара вошла в число городов, откуда чаще всего отправляются домашние животные в путешествие на поездах без своих хозяев. За период с июня по август 2023 года количество путешествующих питомцев из областной столицы увеличилось на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской ЖД.

Питомцы перевозятся в специальных опломбированных клетках и переносках, за которыми пристально следят проводники. Перевозка в поездах дальнего следования и пригородного сообщения домашних животных, собак, кошек и птиц осуществляется с учетом требований ветеринарных правил.

Кроме того, наибольшее количество поездок совершали питомцы жителей не только Самары, но и Санкт-Петербурга и Казани. Однако самый длинный путь проделали хомяки и черепаха, которые добрались из Москвы до Владивостока.

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