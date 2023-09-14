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НовостиОбщество14 сентября 2023 11:59

Некоторые жители Самарской области скептически относятся к цифровому рублю

Специалисты провели опрос среди соискателей
Алена ПРОВКИНА
Горожане рассказали о своем отношении к цифровому рублю

Горожане рассказали о своем отношении к цифровому рублю

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области некоторые местные жители стали скептически относиться к цифровому рублю. Пока в регионе только 10% трудоустроенных горожан получают всю зарплату наличными.

По информации службы исследований hh.ru, 11% респондентов частично получают зарплату наличными, а частично – переводом на карту. 80% получают всю сумму на банковскую карту. Специалисты отмечают, что по сравнению с прошлым годом ситуация почти не изменилась.

52% опрошенных горожан однозначно не готовы переходить на расчеты в цифровых рублях. Год назад так ответили 29% респондентов.