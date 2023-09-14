В Самаре 23-30 сентября пройдет Кубок ВС РФ по парашютному спорту

Соревнования будут проходить на аэродроме "Кряж" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре этой осенью состоится одно из самых зрелищных событий. В областной столице проведут Кубок Вооруженных сил РФ по парашютному спорту. Он будет посвящен памяти заслуженного тренера России Э.А. Эскандерова. Об этом сообщает пресс-служба самарского филиала ЦСКА.

Торжественная церемония открытия Кубка ВС РФ по парашютному спорту состоится в субботу, 23 сентября 2023 года, на площади Славы. Начало – в 10:00. Попасть туда смогут все желающие.

Сами соревнования будут проходить на аэродроме «Кряж». Парашютисты будут состязаться по ряду упражнений. Среди них: точность приземления, групповая и индивидуальная акробатика. Продлится мероприятие с 23 по 30 сентября 2023 года.

Посмотрите, как прошел Кубок ВС РФ по парашютному спорту в 2022 году.

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