В Самарской области на трассе сгорела «Лада Калина»

Происшествие обошлось без пострадавших / Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Поздно вечером в среду, 13 сентября 2023 года, на трассе Подъем-Михайловка – Алексеевка – Калашиновка в Алексеевском районе произошло ЧП. Там загорелся автомобиль «Лада Калина».

– Вызов на пульт дежурного поступил в 23:28. На место выезжали три человека и на пожарном автомобиле-автоцистерне. По приезде установлено, что на трассе загорелся автомобиль «Лада Калина», – сообщили в пресс-службе Центра по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области.

На тушение огня у пожарных ушло около получаса. Они локализовали возгорание в 23:53, ликвидировали открытое горение в 23:56. Полностью справились с пламенем в 00:05 четверга, 14 сентября 2023 года. Машина выгорела дотла. Из людей, к счастью, никто не пострадал. Из-за чего произошел пожар, пока не ясно. В настоящее время специалисты устанавливают причины происшествия.

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