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НовостиОбщество14 сентября 2023 12:34

В Самарской области откроется выставка работ участников Всероссийского пленэра

На выставке представят работы профессиональных художников
Алена ПРОВКИНА
Выставка будет работать с 16 по 17 сентября. Фото: Жигулевский государственный заповедник

Выставка будет работать с 16 по 17 сентября. Фото: Жигулевский государственный заповедник

В Самарской области откроется итоговая выставка работ участников Всероссийского пленэра им. И.Е. Репина в селе Ширяево. Мероприятие состоится 16 сентября 2023 года.

По информации Жигулевского государственного заповедника, на выставке представят работы профессиональных художников, членов региональных отделений «Союз художников России» из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Оренбурга, Пензы, Орска и Луганска.

Посетить выставку и полюбоваться прекрасными волжскими пейзажами, запечатленными на полотнах участников пленэра. Выставка открыта для посещений 16 по 17 сентября. Вход будет свободный.