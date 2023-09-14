На Самарскую область надвигается гроза

Из-за грозы в Самарской области объявили желтый уровень опасности Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителям Самарской области стоит приготовиться – на регион надвигается гроза. Объявлен желтый уровень опасности.

- В ближайший час местами по южной половине Самарской области ожидается гроза. Такая погода сохранится до конца дня и вечером 14 сентября 2023 года, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, вместе с грозой в регионе может пройти и кратковременный дождь. Осадки и гром с молниями ожидаются и в пятницу, 15 сентября 2023 года.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее и внимательнее. При грозе следует закрыть в доме все окна и двери, выключить электроприборы. Если она застигнет на улице, необходимо как можно дальше держаться от воды, одиноко стоящих деревьев и высоких металлических конструкций.

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