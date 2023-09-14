Еще один российский банк подключился к приему оплаты по QR

Для оплаты по QR-коду нужны смартфон и мобильное приложение банка / Фото: www.sberbank.ru

К приему оплаты по QR от Сбера подключился еще один банк. Теперь новым способом смогут оплачивать покупки в офлайн-магазинах клиенты Уралсиба. Для этого нужен смартфон и последняя версия мобильного приложения банка.

Так, чтобы оплатить покупку по QR-коду, клиенту необходимо зайти в приложение банка, выбрать оплату по QR, навести камеру смартфона на код, проверить реквизиты и подтвердить операцию. После этого на терминале или кассе распечатается чек об оплате.

— Наш платежный сервис «Плати QR» продолжает развиваться в масштабный проект, который делает оплату товаров и услуг в разы удобнее. С начала 2023 года количество клиентов, ежемесячно использующих этот вид оплаты, выросло более чем в два раза. Им пользуются свыше 8 млн человек каждый месяц. И это объяснимо, ведь можно не носить с собой банковскую карту или наличные, — отметил и.о. директора дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Сергей Шубочкин.

Добавим, Уралсиб стал восьмым банком России, который подключился к сервису «Плати по QR». Ожидается, что число партнеров и пользователей проекта, который делает оплату покупок быстрее и безопаснее, продолжит расти.

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